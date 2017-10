Impulsan en Holguín la siembra de caña

Holguín, Cuba. – El programa de siembra de caña para el actual año en la provincia de Holguín, presenta favorables resultados en el grueso de sus entidades, lo cual reafirma que las más de 16 mil hectáreas comprometidas a plantar en el período, pueden incluso sobrecumplirse antes del cierre de diciembre.

Rolando Guerrero, director de la Empresa Azucarera de ese territorio del oriente cubano, refirió que los colectivos vinculados a esa labor registran sobre el 81 por ciento del plan hasta la fecha.

A favor del rendimiento de los campos en Holguín están, entre otros indicadores, la calidad de las siembras, la adecuada atención agrotécnica a los sembradíos y las lluvias desde septiembre a la fecha, que han posibilitado revitalizar aquellas áreas afectadas por la sequía.

Holguín figura entre los territorios más productores de azúcar del país y en su agroindustria se destacan los centrales Urbano Noris y Cristino Naranjo.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.