II Frente reverdece con nuevas obras por el 26 de julio

El municipio de II Frente, sede del acto provincial en Santiago de Cuba por el aniversario 65 de la gesta heroica del Moncada, como premio a sus resultados integrales, recibirá la fecha patria con nuevas obras sociales para beneficio del pueblo.

Los aires de renovación señorean en la histórica localidad, que celebró en marzo de este año el aniversario 60 de la fundación del frente guerrillero, decisivo en la guerra de liberación nacional.

El proceso constructivo marcha sin contratiempos y hasta el momento se han concluido las reparaciones en la fábrica de helados, la casa de la cultura y el hospital Emilio Bárcenas, así como de centros gastronómicos.

También están funcionando nuevos sitios, pertenecientes al Grupo Empresarial Palmares, como el Restaurante Italiano, que es también Salón de Fiestas, el kiosco Al Paso y la Tienda Caracol.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.