Honrarán a los héroes y mártires del 13 de marzo

La Habana, Cuba.- La Federación Estudiantil Universitaria (FEU) honrará este 13 de marzo a los héroes y mártires de aquella gesta en el aniversario 61 del asalto al antiguo Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj, informó Lázaro Roilán Álvarez.

El miembro de la comisión organizadora del IX Congreso de la FEU, adelantó a nuestra emisora que los actos comenzarán en la tarja donde cayera el presidente de honor y líder estudiantil de la organización, José Antonio Echeverría.

Comentó que en la capital, la FEU rendirá tributo de recordación a los héroes y mártires del 13 de marzo en Radio Reloj, la necrópolis de Colón y el Museo Casa Natal de José Antonio, en Cárdenas.

Explicó Lázaro Roilán que este 13 de marzo los universitarios cubanos refirmarán su unidad con la dirección histórica de la Revolución y el compromiso de ser fieles continuadores de la obra de Fidel.

