Honran a Vilma Espín universitarios santiagueros

Santiago de Cuba. – Con una gala artística cultural en la sala principal del Teatro Heredia, estudiantes, profesores y trabajadores de la Universidad de Oriente, celebrarán hoy el Aniversario 70 del ingreso de Vilma Espín al centro universitario de Santiago de Cuba.

Con esa actividad cierra la jornada en homenaje a la combatiente que incluyó el Taller Vilma en la Memoria, acciones recreativas- deportivas y un panel en el Memorial que lleva su nombre, acerca del legado de la Heroína.

Además de una muestra expositiva con fotos, documentos y objetos vinculados con el quehacer de la luchadora santiaguera en el centro donde se graduó como Ingeniera Química.

Vilma Espín fue una estudiante integral de la Universidad de Oriente, donde ingresó un 25 de septiembre hace 70 años y desarrolló su lucha revolucionaria contra la dictadura de Fulgencio Batista.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.