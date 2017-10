Honran a Fidel en Holguín por día de la cultura cubana

Holguín, Cuba.- Instructores de Arte del país dedican su aniversario 13 como movimiento al líder de la Revolución, Fidel Castro Ruz, en ocasión del acto nacional en Holguín por esa celebración.

Admirado por sus integrantes como artífice del proyecto que originó la Brigada de Instructores de Arte José Martí, Fidel es recordado también entre los noveles promotores como impulsor del sistema de enseñanza artística del país, fuente de varias generaciones de creadores.

Los logros de instructores holguineros en centros escolares y casas de cultura basan la celebración en esa provincia del cumpleaños de la Brigada, que otorgará la Distinción Miembro de Honor a sus colegas Yamila Fernández y Bárbara Más.

En el Día de la Cultura Cubana, quedará inaugurado el Museo de Artes de Gibara y será reconocida la Orquesta Avilés en su aniversario 135, junto a otras instituciones.

