Homenaje de trabajadores al Guerrillero Heroico

El acto del movimiento sindical cubano por el Aniversario 90 del natalicio de Ernesto Che Guevara se efectuará, este jueves, en la Central Termoeléctrica del Este de La Habana, en Mayabeque.

A solicitud de los trabajadores y jubilados del destacado colectivo, esa entidad se hizo acreedora del nombre Ernesto Guevara de la Serna, el cual tendrá a partir de dicha ceremonia en homenaje del Guerrillero Heroico.

La Central de Trabajadores de Cuba otorgó la Placa Che Nuestro a Empresas del país con sobresalientes resultados integrales, las cuales fueron visitadas o creadas por el combatiente internacionalista.

En colectivos laborales de diferentes sectores del país, los trabajadores conmemorarán los Aniversarios 90 del natalicio del Che y 173 de Antonio Maceo y Grajales, con la lectura de una síntesis biográfica de los destacados revolucionarios.

