Homenaje sindical a los jóvenes

La Habana, Cuba.- Afiliados a los sindicatos nacionales se concentraron en La Habana, en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), para celebrar los Aniversarios de la fundación de la Unión de Jóvenes Comunistas y de la Organización de Pioneros José Martí.

Un grupo de niños de varias escuelas primarias participaron con cánticos y poemas en el encuentro, presidido por Ulises Guilarte de Nacimiento, Secretario General de la CTC, así como los integrantes del Secretariado de la Organización y Sindicatos Nacionales.

Varios jóvenes recibieron el carnet de miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas y otros el certificado de destacados por la sobresaliente labor realizada en el cumplimiento de la tareas de la UJC en la sede de la Central de Trabajadores de Cuba.

Suanny Baladrón, secretaria de la organización juvenil en la sede de la CTC leyó la convocatoria al Primero de Mayo, Día del Proletariado Mundial.

