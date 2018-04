Homenaje proletario a José Martí

Bayamo, Cuba. – Dos Ríos, sitio del municipio Jiguaní donde cayó en combate José Martí, es este viernes escenario de un encuentro entre jóvenes dirigentes sindicales de la provincia Granma y de otros pobladores de esa región, que a diferentes niveles ocuparon resposablidades en la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Yamila Fonseca, secretaria general de esa organización de masas en Granma, dijo a Radio Reloj, que situarán una ofrenda floral en la base del Obelisco de hormigón y de color blanco, erigido a la memoria del más universal de los cubanos.

Anunció que por las comunidades Las Caobas y la José Martí, que inauguró Fidel, en los años iniciales de la Revolución, comenzaron los actos de barrios por el Día del proletariado mundial, y realizarán 69 de esos encuentros.

Al 1ero. de Mayo se dedicaron 80 donaciones de sangre, que aportaron trabajadores de Granma en jornada convocada al efecto en todos municipios de la región.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.