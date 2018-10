Homenaje a los adultos mayores

La Central de Trabajadores de Cuba extenderá hasta el 15 de noviembre, las actividades por el 1ro de octubre, Día Internacional del Adulto Mayor con el lema: Jornada Sindical: Participo y aporto con mis 60 años o más.

Xiomara Enríquez, funcionara de la CTC, informó que los festejos por la efeméride están dirigidos a homenajear a todas las personas de la tercera edad que sean trabajadores, jubilados y pensionados, vinculados laboralmente o afiliados a la sección sindical del centro de trabajo.

Enríquez añadió que la Jornada de la Central de Trabajadores de Cuba por el Día Internacional del Adulto Mayor tiene como propósito brindar atención a quienes han protagonizado la construcción de la obra revolucionaria.

El programa de la CTC por la efeméride está vinculado con las actividades que realizan los Sindicatos y la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores.

