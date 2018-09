Homenaje a Frank País de periódico santiaguero

Trabajadores y fundadores del periódico provincial Sierra Maestra rindieron este miércoles homenaje al líder de la lucha clandestina Frank País García.

En el cementerio patrimonial Santa Ifigenia depositaron una ofrenda floral en la tumba familiar donde descansan los restos del combatiente del Movimiento 26 de Julio, quien propuso crear un órgano de difusión en esa etapa y cuya salida no pudo ver al ser asesinado en Julio 1957.

Posteriormente se realizó el tradicional encuentro con los fundadores, que le siguió un recorrido por sitios de interés en la ciudad cabecera, entre esos el Paseo Marítimo La Alameda y la Casa Museo Frank País García, donde vivió el joven luchador.

Como colofón de la jornada, el colectivo del “Sierra Maestra” viajará el fin de semana a Birán, en Holguín, para visitar la casa natal del líder histórico de la Revolución Cubana Fidel Castro Ruz.

(Visited 1 times, 3 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.