Homenaje en Cuba a padre independentista africano

La ministra de Relaciones Exteriores e Integración Regional de Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey, rindió homenaje a Kwame Nkrumah, padre de la independencia de ese país de África Subsahariana.

Ayorkor Botchwey y su comitiva depositó una ofrenda floral Nkrumah en el Parque de los Próceres Africanos, situado en el municipio capitalino de Playa, y es la última actividad de su visita oficial de tres días a Cuba.

Los lazos que unen a África y al Caribe son indisolubles, expresó en La Habana, la ministra de Relaciones Exteriores e Integración de Ghana, Shirley Ayorkor Botchwey.

Felicitamos a los pueblos africanos y caribeños que lucharon para alcanzar su independencia y desarrollo en todos los sentidos, añadió la canciller.

A criterio de Botchwey, la asistencia a la ceremonia de representantes del cuerpo diplomático acreditado en Cuba y miembros de la Unión Africana evidencia los vínculos con naciones caribeñas, y agradeció al Gobierno y pueblo cubanos por haber edificado el parque de los Próceres Africanos.

La Sociedad de Amistad Cubano Africana promovió la creación del Parque de los Próceres Africanos, único de su tipo en el mundo, y en el que se perpetúan imágenes de algunos de los guías que contribuyeron decisivamente a la lucha contra el colonialismo y a la unidad de África.

La figura inaugural de la plaza corresponde a la de Antonio Agostinho Neto, que fue el primer presidente de Angola y del Movimiento Popular de Liberación de esa nación.

