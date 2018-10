Homenaje a combatientes del Frente Norte de Las Villas

Yaguajay, Cuba. – El Comandante de la Revolución, Ramiro Valdés Menéndez, miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba, presidió en Yaguajay el acto por los 60 años de fundación del Frente Norte de Las Villas.

En el homenaje se reafirmó la decisión de continuar la obra de Camilo Cienfuegos y los revolucionarios que lucharon junto a él, y la primera secretaria del Partido en Sancti Spíritus, Deyvi Pérez, destacó que aquella agrupación guerrillera unió en la lucha a combatientes y villareños.

A la celebración de los 60 años del Frente Norte de Las Villas asistieron combatientes de Yaguajay, dirigentes y jefes de las Fuerzas Armadas y el Ministerio del Interior.

Ramiro Valdés, miembro del Buró Político, depositó una ofrenda floral ante la Llama Eterna y los nichos que guardan los restos de combatientes caídos en la lucha o que murieron luego del triunfo revolucionario.

