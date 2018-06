Homenaje a Céspedes

Ofrendas florales en nombre del pueblo de Granma fueron colocadas en las bases de la estatua de Carlos Manuel de Céspedes y el busto de Perucho Figueredo en la Plaza de la Revolución de Bayamo.

El tributo a esos próceres en el Día de los Padres, lo encabezaron Federico Hernández y Manuel Sobrino, máximos dirigentes del Partido y del Gobierno en Granma, junto a otras autoridades de Bayamo.

El presidente de la Filial Granma de la Unión de Historiadores de Cuba, Aldo Daniel Naranjo, recordó en el tributo, que Martí vio en el Padre de la Patria esa mezcla tremenda de lo repetitivo y lo creador, lo particular y universal.

Argumentó que al iluminar los campos de la historia de Cuba al iniciar la Revolución, Céspedes expandía las dimensiones decisivas de la Patria libre, de un linaje en el espíritu, la del ciudadano y la del Padre de todos los cubanos.

