Historiadores llegan a Bayamo

Este domingo llegan a Bayamo, los participantes en la Reunión Nacional de Ciudades Patrimoniales de Cuba, que por primera vez sesionará en Granma y a pocos días de cumplirse 150 años del inicio en esa provincia de las luchas libertarias.

Los asistentes al foro visitarán el lunes el Sendero Arqueológico interpretativo El Guafe, en el Parque Nacional Desembarco del Granma, en Niquero, el poblado costero de Cabo Cruz y Playa Las Coloradas.

En el Museo Casa Natal de Carlos Manuel de Céspedes, será el martes la Reunión Nacional de Ciudades Patrimoniales de Cuba, y previo al encuentro, se le rendirá tributo al Padre de la Patria y a Perucho Figueredo, en la bayamesa Plaza de la Revolución.

Los historiadores asistirán el miércoles al acto nacional en Demajagua, por el siglo y medio del inicio de nuestras luchas libertarias, y le rendirán homenaje a José Martí, en Dos Ríos.

