Historiador cubano Eusebio Leal de visita en Suecia

El historiador de la ciudad de La Habana, Eusebio Leal, llegó este martes a Estocolmo, donde cumplimentará una visita oficial de trabajo hasta el 12 de septiembre.

De acuerdo con el programa, Leal realizará un recorrido por la Universidad de Uppsala, el Palacio Real y el Museo Nacional, además de brindar una conferencia en el Instituto Latinoamericano de la Universidad de Estocolmo.

Asimismo, sostendrá reuniones con funcionarios del ministerio de Asuntos Exteriores de Suecia, entre ellos, la viceministra Annika Söder, y sostendrá un encuentro con miembros de grupos suecos de solidaridad con la isla caribeña y la Asociación de Cubanos Residentes en Estocolmo en la embajada de Cuba.

La visita de Eusebio Leal a Suecia tiene como objetivo continuar el desarrollo de las relaciones de cooperación entre la mayor de las Antillas y ese país europeo.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.