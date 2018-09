Hipótesis sin evidencias

En declaraciones exclusivas a Granma, Carlos Fernández de Cossío, director de la Dirección General de Estados Unidos de la Cancillería cubana, desmintió recientes teorías que se tejen en torno a los presuntos incidentes contra diplomáticos estadounidenses en La Habana.

Cossío aseguró que ni siquiera la teoría de las posibles afectaciones provocadas por microondas respalda la multiplicidad y diversidad de síntomas que según el Departamento de Estado han sufrido los supuestos afectados.

Recientemente una publicación del diario The New York Times se refirió a nuevos testigos –sin nombres, ni rostros– y otros hechos, que implican vehículos merodeando las viviendas de los diplomáticos, desde los cuales se pudo haber emitido ondas que provocaran afectación cerebral.

Desde hace meses hablan de una contusión cerebral sin que haya tenido lugar y lo adjudican solo a cuatro de los diplomáticos, rememora Cossío.

En declaraciones exclusivas a Granma, Carlos Fernández de Cossío, director de la Dirección general de Estados Unidos de la Cancillería cubana aseguró que sobre la versión referida a supuestas contusiones cerebrales -que no existen- tampoco hay evidencias ni conclusiones que puedan sostenerse.

Sobre esta última versión concluyó que ninguna teoría sin fundamentos resistirá por mucho tiempo el escrutinio público y científico, por tanto se desmoronará por sí misma, como ha pasado hasta ahora.

De acuerdo con Cossío, lo que sí han demostrado científicos de Cuba, Estados Unidos y otros países es que la existencia de ataques es falsa y el Departamento de Estado lo sabe.

Asimismo recordó que Cuba no ha tenido acceso a las historias clínicas de los supuestos afectados ni se han examinado los antecedentes o las prácticas comunes de esas personas, que quizá podrían explicar los síntomas que supuestamente se han reportado.

(Visited 1 times, 9 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.