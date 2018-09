Héroes y pueblo de Cienfuegos reviven el 5 de septiembre

El Comandante del Ejército Rebelde, Julio Camacho Aguilera, quien dirigió las acciones del Movimiento 26 de Julio en el levantamiento armado popular del 5 de Septiembre de 1957 en Cienfuegos, revivió junto al pueblo esos hechos, durante el acto y peregrinación en homenaje a sus compañeros caídos aquel día.

Con sus 94 años vestido con el uniforme verdeolivo, Camacho Aguilera presenció la concentración del pueblo en el parque José Martí de la ciudad.

Escuchó el solemne pase de lista de los mártires, entre quienes no podía faltar Dionisio San Román, el oficial de la Marina de Guerra que sumó a un grupo de militares de ese mando a la lucha revolucionaria.

Hoy, las voces juveniles de los poetas, la marcialidad de los camilitos, el flamear de las enseñas, mostraron a un Cienfuegos resplandeciente al protagonista de la epopeya y al pueblo.

(Visited 1 times, 13 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.