Héroe cubano rinde tributo a José Martí

Beijing, China. – El héroe de la República de Cuba y presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, ICAP, Fernando González, rindió tributo a José Martí, en el Parque de la Amistad de Beijing.

González, quien cumplimenta una visita oficial a China para estrechar los lazos bilaterales, conmemoró, además, el aniversario 66 del asalto a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes, para celebrarse el viernes 26.

El presidente del ICAP, destacó la vigencia del pensamiento de José Martí y dijo que es un referente para el mundo entero en la búsqueda por la justicia social; debido a su cultura, visión humanista y amor por Cuba, que fueron la guía del liderazgo del Comandante en Jefe, Fidel Castro, señaló.

Según el héroe cubano, resulta innegable la influencia del Apóstol en el líder de la Revolución cubana, quien aseguró que Martí fue el autor intelectual de esa gesta libertaria.

