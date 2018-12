Havanatur cumple cuarenta años de operaciones

El Grupo Internacional de Turoperadores y Agencias de Viajes cubano (Havanatur) cumple hoy 40 años de existencia, en un momento de auge del turismo en la Isla.

Esa empresa constituye una sociedad mercantil de capital ciento por ciento cubano, fundada en Panamá el 19 de diciembre de 1978, tal como rezan sus documentos.

Luego de cuatro décadas en la palestra turística internacional, la marca Havanatur, que constituye en la actualidad sinónimo de autoridad y crédito, se consagra como el principal turoperador cubano, ahora con una nueva campaña de renovados bríos.

Voceros de la empresa recuerdan que la labor de esa firma responde a los encantos propios de Cuba y de esa manera son los primeros en aglutinar los intereses de viajeros extranjeros, además de una vez en tierra cubana facilitar las vacaciones.

