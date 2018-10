Hacia mejores resultados agropecuarios pinareños

Los afiliados al sindicato nacional Agropecuario en Pinar del Rio arribaran a este tres de octubre, día del Trabajador del sector con mayores producciones de alimentos, sobre todo en la entrega de huevos a la canasta básica y los mercados.

Hasta la fecha los avicultores logran más de 16 millones de posturas de gallina, un dos por ciento por encima del plan, lo cual demuestra el esfuerzo desplegado en bien de satisfacer demandas y hacer prosperar la economía.

Por tal motivo el colectivo de la Empresa Avícola de Pinar del Rio obtuvo la sede del acto de la provincia por el tres de octubre, Día del Trabajador Agropecuario y ocasión en que una representación de ellos merecerá la distinción Marcos Martí.

Ese sindicato en la provincia cuenta además en sus filas con Maday Vento Rollero, delegada directa al Vigésimo primer Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba.



