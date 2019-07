Habaneros conmemoran gesta del Moncada

La Habana, Cuba. – El municipio capitalino de La Habana Vieja es el lugar escogido para realizar este 24 de julio el acto provincial por el Día de la Rebeldía Nacional, selección que responde a los resultados económicos y sociales del territorio.

El vicepresidente del Consejo de la Administración de La Habana Vieja, Alexis Acosta, explicó a Radio Reloj que en saludo al 26 de julio se han ejecutado 150 objetos de obra en sectores como la Salud, Educación, Comercio y Gastronomía.

Señaló que continúan los trabajos en la conductora que beneficiará a 90 mil habitantes con el servicio de agua, una vieja petición del pueblo y que tendrá también un impacto en el turismo.

Alexis Acosta afirmó que aunque han obtenido palpables resultados en los últimos tiempos, el trabajo no se detiene, sino que continuarán cosechando logros en el año del aniversario 500 de la ciudad.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.