Grupo Agroforestal de Cuba exporta carbón vegetal a Europa

La Habana, Cuba. – Más de 130 mil toneladas anuales de carbón vegetal exporta a Europa el Grupo Agroforestal del Ministerio de la Agricultura de Cuba, que introduce nuevas tecnologías para ofertar un producto de mayor calidad.

Tales ventas permiten ingresos por unos 32 millones de dólares, precisó la directora de Desarrollo del Grupo, Anaiisis Zulueta, quien participa en la XXI Feria Internacional Agropecuaria y Alimentaria Fiagrop 2018, que este lunes abrió sus puertas en La Habana.

Zulueta agregó, además, que actualmente el Grupo hace gestiones para introducir dos plantas bioeléctricas, orientadas a la producción de electricidad a partir de biomasa forestal y de los residuos de los aserraderos.

De acuerdo con sus organizadores, Fiagrop 2018 tiene como objetivo promover la cartera de oportunidades de inversión extranjera y negocios en el sector agroindustrial

