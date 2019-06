Granmenses festejan designación de sede del 26 de Julio

Bayamo, Cuba. – Cientos de granmenses celebraron en la noche de este sábado la designación de su provincia como sede de las actividades nacionales por el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes.

Un mitin por ese logro se realizó frente a la sede del Comité Provincial del Partido Comunista de Cuba, en el que su Primer Secretario Federico Hernández afirmó que los granmenses son fieles continuadores del legado de los héroes y mártires de la gesta del 26 de julio.

Hernández añadió que en saludo a la efeméride impulsan la producción de alimentos, la campaña de siembra de arroz, caña y cultivos varios, además de los programas para mejorar los sevricios de acueducto.

El máximo dirigente del Partido en Granma felicitó al pueblo por ser el principal protagonista de los logros socioeconómicos y políticos de esa oriental provncia, escenario del inicio de nuestras luchas libertarias.

Pobladores de Granma, al ser designada su provincia sede de las actividades centrales por el Día de la Rebeldía Nacional, reafirman que siguen el legado y las enseñanzas del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz.

Esa designación motiva a los granmenses a contribuir con mayor esfuerzo y dedicación, para que primen la eficiencia y la calidad en los procesos productivos y los servicios, y se concreten más y variados renglones exportables.

Por tercera ocasión luego de constituirse Granma como provincia, esta recibe la sede del acto nacional por los asaltos a los cuarteles Moncada y Céspedes, pues antes lo celebró en 1982 y 2006.

Ese año fue la última vez en que Fidel presidió y resumió un acto nacional por el 26 de julio, y tuvo como escenario la Plaza de la Patria de Bayamo.

