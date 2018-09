Granma se alista para conmemorar el 10 de Octubre

Manzanillo, Cuba. – A llegar al siglo y medio del inicio de nuestras luchas libertarias, con resultados superiores en todas las ramas, llamó Federico Hernández, primer secretario del Partido Comunista de Cuba en la provincia Granma.

Desde la ciudad de Manzanillo, Hernández. precisó el plan por la efeméride y dijo que tiene que primar el entusiasmo, la alegría y contagiar a todo el pueblo, protagonista principal de lo que se hace hoy y del futuro, por la única Revolución que al decir de Fidel, es la que inició Céspedes.

Orientó embellecer los centros laborales, escuelas, barrios, generar iniciativas, y especial participación a los jóvenes en los objetivos de la provincia, por el inicio de la primera guerra por la independencia.

Manzanillo, es la sede principal de ese acontecimiento, y su pueblo patriótico y luchador no defraudará a la dirección histórica de la Revolución y su continuidad en la persona del presidente cubano, dijo el máximo dirigente granmense.

A 150 años del inicio de nuestras luchas libertarias, los granmenses demuestran su compromiso con la historia, el presente y el futuro de Cuba, aseveró Federico Hernández.

El primer secretario del Partido Comunista de Cuba en ese oriental territorio, ponderó las obras que se terminan en el Parque Nacional La Demajagua, como la ampliación del museo, salón de protocolo, cafetería, tiendas de recaudación de divisas, viales internos y de acceso a ese altar de la Patria.

Además en ese escenario se ejecutan 50 confortables viviendas que sustituyen otras críticas, en tanto que en la ciudad de Manzanillo se adecua el Cine Popular como sala de teatro, y concluye la reparación capital de unidades gastronómicas.

Antes del 10 de Octubre en Manzanillo se abrirá la exposición Logros de la Revolución, actuarán La Colmenita, Cándido Fabré y su Banda, la Original y además acamparán pioneros y jóvenes.

(Visited 1 times, 4 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.