Granma precisa detalles para la celebración del 26 de Julio

Bayamo, Cuba. – La Plaza de la Patria de Bayamo estará lista en las próximas horas para celebrar en ese histórico escenario el acto nacional por el aniversario 66 de los asaltos a los cuarteles Moncada y Céspedes, conferido por el Buró Político a Granma.

Organizadores de la conmemoración por el Día de la Rebeldía Nacional aseguran que participarán miles de granmenses en la celebración central de Cuba por el 26 de Julio, que será al amanecer del próximo viernes en la Cuna de la Nacionalidad Cubana.

Los granmenses, en nombre del pueblo de la Isla, patentizarán que nuestra nación lucha por preservar la paz en América Latina y el Caribe, y apoya por siempre a la Revolución Bolivariana y al Presidente Nicolás Maduro.

Este 26 de Julio desde Bayamo resonarán más fuerte que nunca las notas de nuestro Himno Nacional, nacido en esa ciudad, y que llama al combate para que Cuba siga venciendo.

Con el asalto al cuartel Carlos Manuel de Céspedes, hace 66 años, Bayamo ardió de patriotismo una vez más, aseveró Oscar Torres, en nombre de los centros y personalidades de Granma que recibieron la Distinción del Esfuerzo, la Victoria.

En el hoy Parque Museo Ñico López las máximas autoridades de Granma, entregaron la condecoración a pioneros, trabajadores, campesinos, miembros de las Fuerzas Armadas, el Orden Interior y colectivos laborales que aportaron a que Granma obtuviera la sede del 26 de Julio.

Hoy en el otrora cuartel Céspedes, la Central de Trabajadores de Cuba y sus sindicatos, entregarán Ordenes, Medallas, Distinciones y otros reconocimientos a trabajadores, como parte de las celebraciones del movimiento sindical por el 26 de Julio.

Esta noche en el teatro Bayamo será la Gala cultural Del Moncada al Porvenir, con guión y dirección del granmense Fernando Muñoz.

