Granma impulsa acciones para conmemorar el 26 de Julio

Bayamo, Granma. – Autoridades del Partido Comunista de Cuba y el Gobierno en la provincia Granma precisan un abarcador programa de acciones a concretar en todos los sectores, como homenaje a los héroes y mártires de la gesta del 26 de julio.

En esa oriental provincia, sede del acto nacional por la efeméride, se impulsan de manera priorizada la producción agrícola y de alimentos en industrias especializadas, asi como la construcción de viviendas e instalaciones socioeconómicas incluidas en los planes de este año.

Al respecto, sobresale la modernización de la industria arrocera, con novedosos molinos, secaderos y otras instalaciones que responden al necesario crecimiento en el cultivo para disminuir importaciones.

También en Granma se potencian la recuperación cafetalera con asesoría de especialistas de Viet-Nam, y obras para mejorar el servicio de agua a la población en Bayamo, Manzanillo y Guisa.

