Gestiona tus servicios móviles desde la palma de tu mano

La Empresa de Telecomunicaciones de Cuba, ETECSA, además de los servicios tradicionales de telefonía que ofrece, también está orientada a la comercialización, operación, desarrollo tecnológico e inversiones de los productos y servicios relacionados con el acceso y utilización de Internet.

Por ello, desde hace algún tiempo está disponible el sitio web MiCubacel, que permite a cada persona la autogestión de servicios desde su celular de forma gratuita.

Hasta la fecha más de 90 mil usuarios se han registrado en el portal web, lo cual demuestra el nivel de aceptación de esa vía que servirá para contratar el esperado servicio de internet en los móviles.

Para disfrutar de ese servicio usted debe tener configurado el APN nauta en su móvil, activar los datos móviles, abrir el navegador e introducir la dirección web: mi.cubacel.net.

Entre las facilidades que ofrece el portal web MiCubacel está la consulta del saldo, comprar la Bolsa nauta, planes de mensajes y voz, y la activación del Plan Amigos.

Para su registro, usted debe acceder al menú Ingresar, opción Registrar y completar la información solicitada: número de teléfono, nombre, correo electrónico y el código que aparece en la página.

Le llegará un mensaje de texto al móvil con el código de registro que deberá ingresar y luego deberá teclear su contraseña.

Aun cuando se desconoce la fecha de inicio del servicio de acceso a internet a través de datos móviles, el portal web MiCubacel, disponible de forma gratuita, y sin necesidad de asistir a una oficina comercial, será una de las formas de gestionar el futuro servicio, a través de los paquetes y planes de datos.

servicios móviles

