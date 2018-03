Generar contenidos atractivos para la juventud

La Habana, Cuba.- Miembros del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC), sostuvieron en La Habana un encuentro con los participantes en el III Encuentro Nacional de Jóvenes Periodistas, quienes conocieron sobre las actividades desarrolladas por la organización en 2017.

El Segundo Secretario de la UJC, Ronald Hidalgo, destacó que han enfocado su labor en un vínculo permanente de las diferentes estructuras con los jóvenes en la base.

Diosvany Acosta, miembro del Buró Nacional de la UJC, informó que este año desarrollarán los Congresos de la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) y la Asociación Hermanos Saíz (AHS), así como un Encuentro Nacional con Jóvenes Blogueros.

Dijo que se dan pasos desde la organización para potenciar los principales espacios digitales y exhortó a los jóvenes periodistas a generar de conjunto contenidos atractivos y llenos de valores, para transmitir a las nuevas generaciones de cubanos.

