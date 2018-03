Garantizar el principio universal de justicia

El ejercicio de la función notarial, así como la prevención y enfrentamiento en Cuba a la trata de personas y las drogas serán temas de análisis en el XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales y el 2º Evento Legalidad, derecho y sociedad.

Este miércoles, en la jornada inaugural, el Fiscal General de nuestro país dijo que durante la cita se analizarán los retos frente a la corrupción, y la protección a las familias, enfocados a propiciar el debate para desde el derecho contribuir a la solución de los problemas comunes.

El también Presidente del Comité organizador del evento, que sesiona hasta el viernes en La Habana, ponderó la seguridad ciudadana como una de las conquistas más importantes del país.

Como parte del Encuentro Internacional Ciencias Penales, la Fiscalía General de Cuba rubricó acuerdos de cooperación con instituciones homólogas de varios países.

(Visited 1 times, 5 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.