Garantía de unos comicios exitosos

De satisfactoria y con resultados favorables calificó la Presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, la prueba dinámica de este 4 de marzo, ejercicio que pasó revista a todo el sistema de trabajo previsto para el día de la votación el próximo domingo.

En conferencia de prensa, señaló que las más de 200 mil autoridades electorales se activaron, y se comprobó además el plan de transportación, comunicaciones y aseguramiento.

Alina Balseiro aseguró que la prueba dinámica constituyó una fortaleza para garantizar el desarrollo exitoso de los comicios el 11 de marzo, fecha en la que están convocados a las urnas más de 8 millones de cubanos.

Precisó que solo el 2,95 por ciento de la totalidad de los colegios electorales, presentó algún tipo de dificultad relacionada con teléfonos, transporte o fluido eléctrico, que será resuelta antes de este miércoles.

La Presidenta de la Comisión Electoral Nacional, Alina Balseiro, ratificó que luego de la prueba dinámica del domingo último, Cuba está en condiciones de desarrollar una jornada electoral exitosa como ha caracterizado siempre a nuestra Isla.

Informó que 38 406 jóvenes ejercerán el voto por primera vez, para elegir los diputados al Parlamento y los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

Alina Balseiro actualizó a la prensa sobre el número de colegios electorales hasta la fecha, los cuales suman 24 470, de ellos 143 especiales, ubicados en sitios de alta concentración de personas, como terminales y hospitales.

Recordó que el 11 de marzo habrá dos boletas, una verde para votar por los diputados, y otra blanca para los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular.

(Por Yaylen Rodríguez)

La discusión de la pancarta A votar por los candidatos del pueblo en los cerca de seis mil Comités de Defensa de la Revolución (CDR) de Guantanamo confirma el respaldo de los cederistas de ese territorio a las Elecciones Generales.

Mailin Hernández, Coordinadora Provincial de esa organización, dijo que el documento explica cómo ejercer el voto con calidad, al tiempo que permite ampliar conocimientos acerca del sistema electoral cubano.

Agregó que la reflexión en torno a la pancarta A Votar por los candidatos del Pueblo forma parte del proceso orgánico IX Congreso Cederista, el cual avanza con la realización de las asambleas municipales.

Como respaldo al proceso electoral, los cederistas guantanameros también desarrollarán una movilización popular de limpieza y embellecimiento la jornada previa al 11de marzo, y apoyan en el acondicionamiento de los colegios.

Los más de 45 mil electores del Plan Turquino, en Pinar del Río, se aprestan a respaldar, con su voto, a los delegados a la Asamblea Provincial y diputados al parlamento cubano nominados por el pueblo como expresión de genuina democracia.

Un centenar de colegios abrirán sus puertas el venidero domingo en el lomerío de la provincia, los que disponen de los símbolos patrios, y las autoridades también dieron cumplimiento a sus respectivos planes de capacitación.

Los montañeses pinareños están listos para votar por los candidatos del pueblo, dijo Eufemio González, quien agregó que junto a su familia depositará en las urnas las dos boletas en apoyo a la Revolución.

En Pinar del Río, además, la Comisión Electoral prosigue los preparativos de los comicios; en esta ocasión se organizaron para la capital vueltabajera tres distritos electorales.

