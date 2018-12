Garantía de abasto de agua para población villaclareña

El almacenamiento de más de 800 millones de metros cúbicos de agua en los embalses de Villa Clara representa el 82 por ciento de su capacidad de llenado, lo que garantiza el abasto a la población en el actual período seco.

Longina Brito, subdelegada técnica de Recursos Hidráulicos en el territorio, explicó que la cantidad acumulada permite las entregas a la agricultura, aún sin restricciones, incluso en una de las presas que más consume.

Por la poca lluvia del período seco se observa un descenso en embalses y cuencas subterráneas, de las últimas se abastece la población en 11 municipios de la provincia, con excepción de Santa Clara y Manicaragua.

La directiva expresó: diciembre es el segundo mes de la etapa de poca lluvia que abarca hasta abril; la situación resulta normal para el lapso, pero se mantiene una permanente vigilancia sobre embalses y aguas subterráneas.

