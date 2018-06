Funciona en Sancti Spíritus planta que mejora semillas de arroz

Sancti Spíritus, Cuba. – Con el propósito de mejorar la calidad de la semilla de arroz comenzó a funcionar una planta de beneficio en la Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro, de la provincia de Sancti Spíritus.

Especialistas de la entidad agrícola señalaron que la instalación contribuirá a obtener simientes capaces de elevar el rendimiento, esencial en los planes del programa arrocero nacional que tiene en la Empresa del Sur de Jíbaro una de las entidades principales.

La planta sustituye a la que durante cuatro décadas funcionó en esa empresa y logra autoabastecerse de semillas gracias a una labor conjunta con la cercana Estación Territorial de Investigaciones de Granos.

La Empresa Agroindustrial de Granos Sur del Jíbaro desarrolla inversiones en sus áreas agrícolas en instalaciones fabriles para elevar sus rendimientos, especialmente en sus sistemas de riego y de procesamiento del grano.

