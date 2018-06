Fructífero encuentro de cooperación Cuba-China

Representantes de la Corporación Nuclear Nacional de China y de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada, suscribieron en La Habana un documento denominado Ayuda Memoria.

El texto lo firmaron Feng Zhe, vicedirector de Marketing Internacional de la Corporación Nuclear Nacional de China y Daniel López Aldama, Presidente de la Agencia de Energía Nuclear y Tecnologías de Avanzada, después de que la delegación asiática presentara sus potenciales áreas de cooperación.

Feng Zhe y su comitiva estuvieron en el Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear y recibieron explicaciones sobre los orígenes de la Agencia y del propio Centro.

Expertos del Organismo Internacional de Energía Atómica y del Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear evaluaron en marzo pasado en La Habana, las posibilidades de modernizar equipos de imagen de este último.

