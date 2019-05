Fortalecen preparación del pueblo avileño

Ciego de Ávila eleva su capacidad movilizativa para minimizar vulnerabilidades ante posibles desastres de origen natural, tecnológico y sanitario, como parte del Ejercicio Popular Meteoro.

Dedicado a proteger a la población y las entidades ante la proximidad de la temporada ciclónica, el entrenamiento consolida la puntualización de diferentes planes por parte de los órganos de dirección en la provincia, municipios y zonas de defensa.

Este sábado, los Consejo de Defensa determinan las medidas preventivas para la reducción de riesgos y capacitan a las diferentes fuerzas, de acuerdo a los planes establecidos por la defensa civil que involucran a todas las entidades y organismos.

En Ciego de Ávila, este domingo, Día Nacional de la Defensa, habrá actividades prácticas que incluyen higienización de las comunidades, lucha antivectorial y el aseguramiento de cubiertas, entre otras tareas.

