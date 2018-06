Foro de Sao Paulo rendirá homenaje a Fidel en Cuba

La Habana será sede de un homenaje a Fidel durante el XXIV Encuentro del Foro de Sao Paulo, que sesionará en nuestro país entre los días 15 y 17 de julio próximo.

En un breve mensaje por video-conferencia, la Secretaria ejecutiva de esa organización de la izquierda continental, la brasileña Mónica Valenti, destacó el aporte fundacional del Comandante en Jefe y del ex presidente de Brasil, Lula da Silva.

Por su parte, Idalmys Bruks, del Comité Organizador cubano, señaló que en el encuentro participarán representantes de partidos políticos y organizaciones y movimientos sociales de América Latina y el Caribe, así como varias importantes personalidades.

En la próxima reunión en La Habana del Foro de Sao Paulo, que incluye a 112 agrupaciones de izquierda, también participarán fuerzas políticas que aún no integran ese bloque.

