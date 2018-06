Foro empresarial Cuba-Nigeria busca afianzar nexos

En aras de identificar nuevas alianzas comerciales para beneficio mutuo, hombres de negocios de Cuba y Nigeria se darán cita en el capitalino Hotel Nacional.

De acuerdo con la Cámara de Comercio de Cuba, como parte del Foro Empresarial Binacional se prevé la firma de un Memorando de Entendimiento entre esa institución y su homóloga de Abuja, capital del país africano.

Además de los encuentros bilaterales, se hará una presentación sobre cómo hacer negocios en Cuba, y otra referida al Marco Legal de la Inversión Extranjera, que no solo contribuye a atraer capital foráneo con reglas claras e incentivos, sino que permite aprovechar sus potencialidades para el desarrollo, preservando nuestra independencia y soberanía.

Bases sólidas e históricas sustentan los vínculos entre Cuba y Nigeria, nación a la que agradecemos por su apoyo en nuestra lucha contra el bloqueo.

(Visited 1 times, 10 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.