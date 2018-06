Foro Cuba-Caribe alaba empresa extranjera en Santiago de Cuba

Santiago de Cuba, Cuba.- El gerente general de la Empresa de Construcciones Navales Damex, Isidro Campos, llamó a los hombres de negocios de otras latitudes a invertir en Cuba, a partir de los positivos resultados de su entidad.

Durante el Foro empresarial Cuba-Caribe, los representantes del ente, de origen holandés expusieron los saldos del trabajo con los cubanos, primeramente como producción cooperada a partir del astillero El Níspero.

Isidro Campos apuntó que con la experiencia de su fuerza calificada, la incorporación de nuevas tecnologías, y la organización y búsqueda de mercados, el colectivo de obreros cubanos y con dirección de ambas procedencia, han consolidado una fructífera trayectoria.

El directivo señaló que mediante un contrato de arrendamiento despegó la fabricación de más de 65 embarcaciones para Cuba y otros países, 6 remolcadores, 7 pesqueros y 2 catamaranes de aluminio.

