Fomentan en Cuba espíritu de conservación del agua

La Habana, Cuba. – El día mundial del agua se celebró en Cuba, con actividades encaminadas a fomentar un espíritu de conservación y desarrollo de los recursos hídricos.

En el acto central realizado en el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, el Vicepresidente Primero de ese organismo, Abel Salas, dijo que la creciente presión sobre los recursos de agua dulce causada por su demanda cada vez mayor, y por la progresiva contaminación a nivel planetario es un tema de gran preocupación.

Por ello, insistió, urge una acción encaminada a revertir esa tendencia actual del derroche del agua y su contaminación.

El Vicepresidente Primero de Recursos Hidráulicos, Abel Salas, reiteró que el éxito está en el cambio de nuestro actuar, así como en la ejecución de acciones orientadas al desarrollo social y proyectos bajo la perspectiva de la gestión integrada del líquido.

(Visited 1 times, 6 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.