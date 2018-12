Fiscalía General reconoce a profesionales avileños (+Fotos)

La Fiscalía General de la República de Cuba reconoció el desempeño de sus profesionales en Ciego de Ávila como parte de la celebración por los 45 años de esa institución.

En la gala por la efeméride efectuada en el cine teatro Iriondo de la ciudad, la Fiscal jefa provincial María Victoria Sifonte Ayup resaltó la responsabilidad de los juristas en la defensa de la legalidad socialista.

Un grupo de destacados fiscales recibió distinciones por su permanencia en el sector, entre ellos el fundador Julián León Morell y el Teniente Coronel Esildo Navarro Téllez, con más de 30 años de labor en ese órgano.

Por los 45 años de la creación de la Fiscalía General de la República de Cuba, en Ciego de Ávila se estimuló también a varios organismos vinculados con esa institución comprometida con el legado de Fidel.

(Visited 1 times, 8 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.