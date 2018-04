Firman libro de condolencias por la muerte de Winnie Mandela

La Habana, Cuba.- Mercedes López Acea, vicepresidenta del Consejo de Estado, firmó, este miércoles, en la embajada de Sudáfrica en La Habana, el libro de condolencias por la defunción de Winnie Mandela el pasado 2 de abril.

López Acea escribió: Tras el fallecimiento de la destacada defensora de los derechos de su pueblo y activista contra el apartheid, trasladamos al gobierno y pueblo sudafricano las más sentidas condolencias a nombre del pueblo y gobierno de Cuba, las que hacemos extensivas a sus familiares.

En representación de la Isla, ofrecieron su firma también Abelardo Moreno, viceministro de Relaciones Exteriores, y Gisela García, directora de África Subsahariana del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Winnie Mandela fue la esposa del Premio Nobel de la Paz y entrañable amigo de Cuba, Nelson Mandela, y estuvo más de cuatro décadas inmersa en la política.

