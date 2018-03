Firman Cuba y Venezuela acuerdo de cooperación judicial

Las fiscalías generales de Cuba y Venezuela firmaron este lunes un acuerdo de cooperación judicial para la prevención y el enfrentamiento a delitos, en el contexto del XIV Encuentro Internacional Ciencias Penales 2018.

La rúbrica del convenio corrió a cargo del fiscal general anfitrión, Darío Delgado, y su par visitante, Tarek William Saab, y abarca ámbitos como el combate a la corrupción administrativa, la prevención de delitos transnacionales y el intercambio de información técnica.

De acuerdo con Delgado, el instrumento permitirá a ambos países ganar en materia de preparación profesional y de enfrentamiento y prevención a ilícitos que tienen cada vez un mayor alcance transnacional.

Tarek William Saab indicó que en Venezuela se han desmantelado en los últimos meses dos redes internacionales de tráfico de drogas y se detuvo a decenas de funcionarios por corrupción.

(Visited 1 times, 12 visits today)

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.