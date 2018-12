Firman Cuba y Jamaica extensión de Acuerdos de Cooperación Técnica en materia de Salud

El Ministerio de Salud de Jamaica fue sede de la ceremonia oficial de firma de un protocolo para la extensión de los acuerdos de Cooperación Técnica en materia de Salud entre Cuba y Jamaica.

Suscribieron el documento el ministro de Salud de Jamaica, Hon. Dr. Christopher Tufton, y la Embajadora de Cuba, Inés Fors Fernández.

Durante la presentación del acuerdo, el titular de Salud jamaicano agradeció la cooperación de Cuba y reconoció la valiosa contribución de nuestros profesionales en ese campo.

Cuba y Jamaica tienen una historia de más de 25 años de cooperación técnica ininterrumpida. En ese período, los profesionales cubanos de la Salud han atendido alrededor de 1.300.000 pacientes, una cifra equivalente al 46% de la población de Jamaica. Solo en el Centro de Cuidados Oftalmológicos de Kingston, inaugurado en enero de 2010, los especialistas cubanos han ofrecido 130.600 consultas y realizado alrededor de 17.000 cirugías.

Hoy trabajan en diversos puntos de la geografía jamaicana 291 profesionales de la salud cubanos, de los cuales 270 lo hacen en la modalidad de Asistencia Técnica Compensada, 18 en la “Operación Milagro” y los tres restantes, como parte del Programa Integral de Salud.

Fuente/CubaMinrex

