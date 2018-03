Fiesta y compromiso este 4 de abril

La Habana, Cuba.- Por sus resultados integrales, Sancti Spíritus y Granma resultaron vanguardias y sedes de los festejos nacionales por los aniversarios 56 de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) y 57 de la Organización de Pioneros José Martí (OPJM).

En toda Cuba será un día de júbilo, alegría y reconocimiento para nuestra juventud valiosa y trabajadora, expresó a la prensa la primera secretaria de la UJC, Susely Morfa.

Al presentar el programa de actividades por la fecha, el miembro del Buró Nacional de la UJC, Diosvany Acosta, dijo que realizarán jornadas de trabajos productivos, y acciones en las redes sociales con las etiquetas: #HacemosCuba, #MeSientoCuba, #VivesEnMí.

Refirió que efectuarán actividades vinculadas con la historia, rutas y acampadas como la que habrá en la provincia de Granma y subrayó que Sancti Spíritus será sede del acto nacional por el 4 de abril.

