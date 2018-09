Fidel entre los economistas

La Habana, Cuba. – El Primer Encuentro Internacional sobre la Economía Latinoamericana y Caribeña concluye este jueves en La Habana con una agenda que incluye debates en tres Comisiones y una Conferencia titulada Fidel y la Economía Mundial, a cargo de Osvaldo Martínez, de la Asociación Nacional de Economistas de Cuba.

Además sesionará un Panel de la Red de Intelectuales En defensa de la Humanidad, con intervenciones de académicos cubanos y extranjeros para abordar la situación regional.

Precisamente, la implementación de la Agenda 20-30 ha sido uno de los principales temas de discusión entre expertos como Blanca Munster, del Centro de Investigaciones de la Economía Mundial.

De acuerdo con la Doctora Munster Cuba tiene experiencias ventajosas con respecto a otras naciones subdesarrolladas en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible incluidos en el documento, incluso antes de haber sido redactado.

Dos economistas mexicanos, Arturo Perales y Alejandro Valle, y el académico cubano Luis René Fernández, coincidieron en señalar que la futura administración de Andrés López Obrador en México tiene por delante múltiples problemas económicos y sociales.

Los expertos señalaron que la política neoliberal aplicada en México en las últimas tres décadas ha sido exitosa para la oligarquía local, vinculada al capital transnacional, y eso complica el actuar del nuevo gobierno.

En otro panel, el economista puertorriqueño A;ejandro Silva señaló que su país tiene la necesidad de solucionar sus problemas a la par del resto de las naciones del Caribe, derecho que les niega Estados Unidos.

Por su parte, el coordinador del Observatorio Económico para América Latina, el mexicano Oscar Ugarteche, estimó que la región no ha podido zafarse del neoliberalismo, a pesar del consenso en que no funciona.

