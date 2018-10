De festejo hoy los agropecuarios cubanos

La Habana, Cuba. – Con una batalla económica dirigida a producir más alimentos para el pueblo, los agropecuarios festejan este 3 de octubre, su día, fecha del Aniversario de la promulgación de la Segunda Ley de Reforma Agraria con la nacionalización de la tierra.

En las provincias del país se efectúan actos masivos en los que se da lectura a la exhortación del Sindicato Agropecuario y el Ministerio de la Agricultura a la disciplina, la eficiencia y a la productividad en cada puesto laboral para cumplir con los programas del año.

También se reconoce a los 256 trabajadores que se hicieron acreedores de la Distinción Marcos Martí, a los Héroes del Trabajo de la República de Cuba y a los innovadores sobresalientes.

El acto nacional de la Jornada por el Día del Agropecuario se efectuará en la Unidad de Industrias de la Empresa 19 de Abril de Quivicán, Mayabeque.

