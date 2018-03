Festejan en Cuba día del trabajador del turismo

La Habana, Cuba.- Con una espiral creciente en la industria recreativa, este domingo se celebra en Cuba el Día del Trabajador de la Hotelería y el Turismo, jornada que apunta en primer término a la calidad del servicio.

Informes empresariales y gremiales señalan que los trabajadores de ese sector están convocados a incrementar la calidad y la eficiencia en su labor.

También tienen el reto de convertir a la industria del ocio en la verdadera locomotora de la economía cubana, tal y como lo reflejaron este domingo un despacho de la Agencia Cubana de Noticias (ACN) y otros medios de prensa.

La celebración, que se efectúa cada año en conmemoración del natalicio de Elpidio Sosa, mártir del sector, tiene esta vez como incentivo la realización de la II Conferencia Nacional del Sindicato de la rama, en noviembre próximo.

Otras de las propuestas están en la celebración del XXI Congreso de la Central de Trabajadores de Cuba, en enero de 2019.

Por demás, los trabajadores de esta esfera tuvieron el 1 de marzo en todo el país una jornada de actividades para estimular a los colectivos laborales y afiliados más destacados en 2017.

En los más recientes años el turismo vivió un incremento ascendente en este destino caribeño, cuando recibió en 2017 un récord de cuatro millones 700 mil visitantes extranjeros.

