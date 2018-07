Festeja Santa Clara sus 329 años de historia

Santa Clara, Cuba. – Un amplio programa de actividades se organiza en la ciudad de Santa Clara para festejar el aniversario 329 de su fundación, el próximo 15 de Julio.

Ese día, en el puente de La Cruz, trascenderá un encuentro simbólico con familias remedianas fundadoras de esa Villa, quienes rememorarán en el Parque El Carmen la historia de esa ciudad, para luego recorrer la calle Máximo Gómez hasta el parque Leoncio Vidal.

Como parte de la jornada en Santa Clara con motivo del cumpleaños de esa ciudad, quedará reinaugurada la populosa arteria comercial del Boulevard y el parque Las Arcadas, sometidos a acciones de mantenimiento.

En el parque Leoncio Vidal, autoridades gubernamentales de ese municipio, realizarán un acto de homenaje a la patriota y benefactora de la urbe Marta Abreu de Estévez, y se entrerá el Premio Fundación de la Ciudad.

