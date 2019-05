Feria de Turismo abre este sábado al gran público

La XXXIX Feria Internacional de Turismo de Cuba concluirá mañana en su sede de la fortaleza de San Carlos de la Cabaña, con una jornada dedicada al gran público, y actividades de animación que culminarán a las 3 de la tarde con un concierto de Paulo F.G y su Élite.

Las cadenas hoteleras y agencias de viajes promoverán atractivas ofertas para el mercado interno, en instalaciones de diversos destinos turísticos, y el grupo Cubanacán ha diseñado dos circuitos de viaje por el occidente del país.

Miguel Brugueras González, director de Comunicación del grupo hotelero, informó que -siempre desde La Habana- una de las opciones abarca el complejo Las Terrazas, Soroa y Viñales; y la otra: la Ciénaga de Zapata, Trinidad y Santa Clara.

Esos paquetes turísticos -concebidos para 3 noches y 4 días- incluyen transporte, alimentación y alojamiento en hoteles Cubanacán.



