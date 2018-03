Felicitan a Raúl Castro por exitosa jornada electoral

Managua, Nicaragua.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega; y la vicepresidenta, Rosario Murillo, enviaron un mensaje al mandatario cubano, Raúl Castro, para felicitarlo por la exitosa jornada electoral realizada este domingo.

Queremos felicitarte, Raúl, felicitarlos a todos, y al gran pueblo de Cuba, de Fidel, de Raúl, de la gloriosa Revolución Cubana, por esta nueva extraordinaria lección de dignidad y soberanía, que nos admira y enaltece, subraya la misiva.

El texto también resalta que en estos otros tiempos de luchas y victorias, Cuba con el liderazgo invicto de Fidel, Raúl y el Partido Comunista, muestra al mundo con orgullo creciente, la calidad de sus instituciones.

Este domingo, millones de cubanos acudieron a las urnas para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional y Provinciales del Poder Popular, comicios en los que ratificaron su respaldo a la Revolución y al socialismo.

