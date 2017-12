Felicitan a cederistas cubanos por el nuevo año

Pinar del Río, Cuba.- El coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Revolución (CDR), Carlos Rafael Miranda, envió desde la occidental provincia de Pinar del Río una felicitación por la llegada del nuevo año a los más de ocho millones de integrantes de esa organización fundada por Fidel.

Aseguró que se avecina 2018, período dedicado al aniversario 60 del triunfo de la Revolución y en el cual tendrá lugar el IX Congreso de los CDR, evento antecedido de un gran movimiento de masas.

El Coordinador Nacional de los CDR subrayó que las familias además de multiplicar la vigilancia se dedican de igual modo al embellecimiento de las calles.

Cuba es un país libre, elogió Carlos Rafael Miranda, y aseguró que los cederistas festejarán y darán cumplimiento a los compromisos contraídos con la Patria socialista.

